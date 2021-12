Verwaltungsgericht gibt Amazon Recht

Eine Geldstrafe in Höhe von 746 Millionen Euro und ein tägliches Zwangsgeld ab dem 15. Januar in Höhe von 746.000 Euro für den Fall, dass Amazon die Vorschriften nicht einhält. Im Juli letzten Jahres hatte die Nationale Datenschutzkommission hart gegen Amazon zugeschlagen und dem Unternehmen eine Rekordstrafe für seine Datenschutzpraktiken, insbesondere in Bezug auf Werbecookies, auferlegt.

Der Online-Riese hatte damals also bis zum 15. Januar insgesamt sechs Monate Zeit, um die Fehler zu beheben, andernfalls sollte er, so hatte die CNPD entschieden, eine dreiviertel Million Euro pro Tag zahlen. Dieses Zwangsgeld wurde von der luxemburgischen Justiz ausgesetzt, wie aus einer Pressemitteilung am Donnerstag hervorgeht. Der Präsident des Verwaltungsgerichts war der Ansicht, dass die Anordnungen nicht klar und präzise genug formuliert worden waren und Amazon den Fehler nicht rechtzeitig korrigieren konnte.

Was den Großteil der Geldstrafe von 746 Millionen Euro betrifft, so muss Amazon auch nicht sofort zahlen. Der luxemburgische Staat hat beschlossen, die Eintreibung der Strafe auszusetzen, bis alle Rechtsmittel ausgeschöpft sind.

(L'essentiel)