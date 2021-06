Ideenstiftung zeigt Wege aus der Krise auf

Die Ideenstiftung der Handelskammer will Denkanstöße geben, um einen Ausweg aus der Krise aufzuzeigen. Am Donnerstag präsentierte sie die «Bestandsaufnahme vor dem Ende der Krise». Die besteht aus 13 Beiträgen von Experten aus der Stiftung, aber auch von außerhalb. «Wir hielten es für wichtig, die im letzten Jahr durchgeführte Aktion zu wiederholen, da sich die Situation inzwischen verändert hat», erklärt der Direktor der Stiftung, Muriel Bouchet.

Viele Aspekte werden in diesem Buch behandelt, z. B. Telearbeit, staatliche Beihilfen, Steuern, Grundstücke, Vorschriften usw. Alles Themen, die sich seit dem Ausbruch der Pandemie weiterentwickelt haben. Das Buch kann kostenlos heruntergeladen oder bei der Stiftung kostenlos online bestellen werden. Doch das Werk befasst sich auch mit Bereichen, die man von der Handelskammer nicht unbedingt erwarten würde: Kultur. Die Krise habe sich auf alle Bereiche unseres Lebens ausgewirkt, erklärt Bouchet, deshalb habe man sich mit vielen Aspekten auseinandersetzen müssen.

«Nicht geschrieben, um Handeln der Regierung zu beurteilen.»

Die Mitglieder der Stiftung versuchen, das vergangene Jahr zu analysieren und nach vorne zu schauen. «Staatliche Beihilfen werden unweigerlich abnehmen, weil die restriktiven Maßnahmen gelockert wurden. Aber es wäre kompliziert, die Schleusen direkt zu schließen, denn das würde viele Betroffene gefährden», sagt Narimène Dahmani, die einen Beitrag zu diesem Thema geschrieben hat. Generell sei das Buch «nicht geschrieben worden, um das Handeln der Regierung zu beurteilen, sondern um eine Bilanz der Maßnahmen zu ziehen, die am meisten geholfen haben», sagt sie.

In diesem Fall, sagt Muriel Bouchet, «sind es die Ermessensentscheidungen, um Unternehmen und Haushalten direkt zu helfen, die am meisten genutzt wurden». Dieser Ansatz könnte sich in Zukunft wiederholen, denn «von nun an wird der Staat nicht mehr zögern, im Falle eines neuen Schocks sehr schnell zu intervenieren», ist der Ökonom überzeugt, dass «Tabus gebrochen» worden sei.

