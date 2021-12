Trotz neuer Welle bleibt die Wirtschaft auf Kurs

Die Wirtschaftstätigkeit in Luxemburg bleibt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie relativ unberührt, während das restliche Europa zwischen Wachstum und Corona-Infektionswellen hin und her schwankt, so das Statistikinstitut Statec in seinem halbjährlichen Konjunkturbericht, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. «Zwar verzeichnete das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal 2021 einen leichten Rückgang, doch war es in den beiden vorangegangenen Quartalen, in denen sich die Eurozone in einer Rezession befand, sehr dynamisch geblieben».

Das nationale Statistikamt rechnet mit einem Wachstum des BIPs von rund sieben Prozent im Jahr 2021 und von 3,5 Prozent im Jahr 2022. Diese Erwartungen könnten natürlich durch eine Verschlechterung der Gesundheitssituation und damit einhergehenden Einschränkungen beeinträchtigt werden, warnt das Statec.

Die jüngsten Prognosen zeigen auch, dass die «Sanierung der öffentlichen Finanzen schneller voranschreiten wird als zuvor angenommen». Nach einem Defizit im Jahr 2020 soll der Haushalt in diesem Jahr nahezu ausgeglichen sein. 2022 soll er wieder steigen. Auch die Beschäftigungsentwicklung bleibt für 2022 positiv, mit einem erwarteten Anstieg von +3 Prozent und einer Arbeitslosigkeit von 5,2 Prozent der Bevölkerung. Die Dynamik der Löhne dürfte mit der Indextranche, die im Oktober 2021 fällig wurde, und der nächsten, die für das letzte Quartal 2022 geplant ist, anhalten.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)