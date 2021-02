Plansee übernimmt Werkzeugmacher Ceratizit

Plansee wird zum 1. März Mehrheitsgesellschafter des luxemburgischen Unternehmens Ceratizit. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Der österreichische Konzern, dessen Anteil an dem auf Werkzeug spezialisierten Unternehmen bis dahin 50 Prozent betrug, nannte weder die Höhe der Anteilsaufstockung noch den Betrag. Plansee gibt jedoch an, dass es Optionen hält, «um den verbleibenden Anteil in den kommenden Jahren zu erwerben».

Ziel von Plansee ist es, «eine voll integrierte Unternehmensgruppe für die Herstellung und Verarbeitung von Molybdän- und Wolframwerkstoffen zu schaffen» und die Rohstoffversorgung langfristig zu sichern. Die Gewerkschaften OGBL und LCGB reagierten beriets auf die Ankündigung und erklärten, sie hätten ein Treffen mit der Geschäftsführung beantragt, um «die Gründe für diese Entscheidung zu erfahren». Die Gewerkschaften wollen nun mögliche Folgen für die Belegschaft im Auge behalten.

