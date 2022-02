Staat will bei steigenden Energie-​​Kosten helfen

«Die Energiepreise drohen leider weiter zu steigen, wir wissen nicht, wie die Tarife morgen aussehen werden», sagte Premierminister Xavier Bettel (DP) am Montag in einer Ansprache zur Ukraine-Krise. In diesem Zusammenhang kündigte die Regierung am Montag nach einem Treffen mit den Energieversorgern Maßnahmen an.

Die erste betrifft die Beihilfe für teure Lebenshaltungskosten, deren Empfängerkreis ausgeweitet wurde. Einkommen, die bis zu 25 Prozent höher seien, seien nun auch anspruchsberechtigt, erklärten die Familienministerin Corinne Cahen (DP) und der Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP). Außerdem werden die Betroffenen zusätzlich zur Beihilfe eine Sonderprämie «von 200 bis 400 Euro, je nach Zusammensetzung des Haushalts» erhalten.

Staatliche Eingriffe über die Kürzung des Ausgleichsfonds für Strom und die Abschaffung des Beitrags für das Gasnetz sollen sich auch auf den Verbraucherpreis auswirken, erklärte Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng). Das Gesamtpaket für all diese Maßnahmen wird auf 75 Millionen Euro geschätzt, so Franz Fayot. 70.000 Haushalte seien in Luxemburg auf Gas angewiesen, eine Knappheit aufgrund der Ukraine-Krise befürchtet Fayot aber nicht. «Es gibt ein Preisrisiko, aber kein Versorgungsrisiko», so der Wirtschaftsminister. Derzeit beziehe das Großherzogtum «15 bis 18 Prozent seines Gases aus Russland».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)