Chef der BGL BNP Paribas tritt zurück

Geoffroy Bazin, der Geschäftsführer der BGL BNP Paribas, kündigte am Donnerstag seinen Rücktritt an. Das berichtet das Luxemburger Wort. Für weitere Fragen war die größte Bank des Landes am Donnerstagabend nicht zu erreichen. Eine Pressemitteilung mit Einzelheiten soll am Freitag veröffentlicht werden. Der 57 Jahre alte Franzose leitete die Bank seit 2018. Er hatte Carlo Thill aus Luxemburg ersetzt.

(L'essentiel)