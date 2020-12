Zara schließt wegen zu hoher Mieten

Ein weiterer Schlag für das Stadtzentrum der Hauptstadt. Die Filiale der Mode-Kette Zara wird seine Türen in der Grand Rue schließen, wie Paperjam berichtet. Der OGBL bestätigte die Information gegenüber L'essentiel. «Das Geschäft wird zum 30. Juni 2021 geschlossen. Die Inditex-Gruppe wird ihre Kündigung bis zum Ende des Jahres verschicken», spezifiziert David Angel, OGBL-Zentralsekretär.

Die Entscheidung wurde wegen «mangelnder Rentabilität des Ladens aufgrund zu hoher Mietpreise» getroffen, erklärte die Geschäftsführung gegenüber dem OGBL. Die spanische Gruppe hatte versucht, mit dem Eigentümer eine niedrigere Miete auszuhandeln. Dieser weigerte sich jedoch und zwang den Weltmarktführer in der Textilproduktion, das Zentrum von Luxemburg-Stadt zu verlassen. Die 33 betroffenen Mitarbeiter können in den Filialen in den Zentren Cloche d'Or, La belle Étoile und Auchan Kirchberg weiterarbeiten. «Es wird keine vertraglichen Änderungen geben, familiäre Situationen werden berücksichtigt und es gibt sogar die Möglichkeit, bei Bedarf in eine andere Boutique der Gruppe versetzt zu werden, erklärt David Angel.

Mit der gleichen Problematik verließen dieses Jahr C&A, sowie Pull and Bear die Hauptstadt. «Die Innenstadt hat ein großes Mietproblem. Es ist ein echter Teufelskreis, der sich da abzeichnet. Mit dem Weggang der Flagship-Stores verliert das Zentrum an Attraktivität. Weniger Kunden bedeuten weniger Umsatz und mögliche Schließungen und Arbeitsplatzverluste».

(Thomas Holzer/L'essentiel)