Der Automarkt in Luxemburg erholt sich nur mühsam

Der Autoverkauf in Luxemburg kommt nur sehr mühsam wieder in Schwung. Von Januar bis einschließlich Juni diesen Jahres wurden im Großherzogtum 25.287 Neuzulassungen verzeichnet, so die Zahlen der Nationalen Gesellschaft für Kfz-Verkehr (Société nationale de circulation automobile, SNCA).

Das sind zwar mehr Zulassungen als im vergangenen Jahr, als die Zulassungsstellen in den Monaten März und April geschlossen waren, aber es sind immer noch 5836 Einheiten weniger als 2019 im gleichen Zeitraum – also ein Minus von beinahe 19 Prozent.

Die Zahl der Zulassungen in Luxemburg erreicht demnach das Niveau von 2015, als die SNCA in den ersten fünf Monaten des Jahres immerhin 25.681 Anmeldungen registrierte. Die Zahl der Kfz-Zulassungen im Juni diesen Jahres (4471) erreicht gar das Niveau von Juni 2014. (4416).

(Mathieu Vacon/L'essentiel)