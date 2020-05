Immer mehr unbesetzte Stellen in Luxemburg

«Manche Stellen sind schwer zu besetzen», sagt Pierre Gamme. Der Leiter für Studien und Statistiken der Agentur für Beschäftigungsentwicklung (Adem) gibt am Montag in der zweiten Ausgabe der «Cahiers de la Grande Région» an, dass die Zahl der von den Arbeitgebern als frei gemeldeten Stellen zwischen 2015 (31.056 Stellen) und 2019 (39.239 Stellen) um 26 Prozent gestiegen ist.

«Die Arbeitgeber finden nicht immer Kandidaten, die den gesuchten Profilen entsprechen», so Gramme weiter. Einerseits gebe es in einigen Branchen einfach nicht genügend Bewerber, andererseits entsprächen sie oft nicht den Anforderungen. Er fügt hinzu, dass auch die Arbeitsbedingungen und die Sprachkenntnisse eine «wichtige Rolle» beim Ungleichgewicht zwischen Stellenangeboten und Stellengesuchen spielen.

Im Einzelnen (siehe Grafik oben) werden Stellenangebote insbesondere aus den Bereichen IT, Buchhaltung, Verkauf und Marketing gemeldet. Diese Branchen verzeichneten in den fünf Jahren einen Anstieg der vakanten Stellen um 51 Prozent. Noch stärker betroffen sei das Baugewerbe, die Gastronomie, die Tourismusbranche sowie das Bank- und Versicherungswesen und der Immobiliensektor. «Diese Berufsgruppen verzeichneten im Zeitraum von 2015 bis 2019 eine Zunahme der offenen Stellen um 89 Prozent», erklärt Gramme.

(ol/L'essentiel)