In Luxemburg zieht das Wachstum wieder an

Die Wirtschaftstätigkeit Luxemburgs hat sich im zweiten Quartal dieses Jahres (April bis Juni 2019) laut Statec gut entwickelt. Die ersten Schätzungen, die am Mittwoch veröffentlicht wurden, gehen von einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 3,7 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres aus. Sollte sich diese Zahl in den nächsten Monaten bestätigen, wäre dies ein deutliches Plus: In den drei vorangegangenen Quartalen war das luxemburgische BIP um 2,7, 1,2 und 1 Prozent gestiegen.

Von April bis Juni stabilisierte sich auch die Aktivität im Finanz- und Versicherungssektor (+0,1 Prozent) nach zwei Monaten des Rückgangs. Industrie (+4,3 Prozent) und Baugewerbe (+2,3 Prozent) entwickeln sich gut, ebenso Handel/Transport/Hotelgewerbe/Restaurant (+3,5 Prozent), während der Informations- und Kommunikationssektor sprunghaft wächst (+13,5 Prozent).

Für das Jahr 2018 wurde das Wachstum nach oben korrigiert. Die Experten von Statec schätzen nun, dass das BIP um 3,1 Prozent gestiegen ist, verglichen mit 2,6 Prozent im Jahr 2017.

(jg/L'essentiel)