Diese fünf Versprechen hat Elon Musk gebrochen

Der US-Elektroautobauer Tesla hat sich kürzlich mehr als zwei Milliarden Dollar an frischem Geld bei Investoren beschafft. Das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk kündigte am Donnerstag eine entsprechende Kapitalerhöhung an – obwohl Musk zunächst monatelang behauptet hatte, frisches Geld sei nicht nötig.

Elon Musk muss immer wieder mal zurückkrebsen. Für viele ist er ein Visionär, der das scheinbar Unmögliche verspricht. Das sind fünf Versprechen, die der Tesla-CEO gebrochen hat:

Selbstfahrende Teslas

Von selbstfahrenden Autos träumt Elon Musk, seit er Tesla gegründet hat. Nur scheint es ihm schwerzufallen, diese Träume von der Realität zu unterscheiden. Immer wieder versprach der CEO den selbstfahrenden Tesla: 2017 sollte eines seiner Fahrzeuge zur Demonstration quer durch die USA fahren. Die sogenannte «Coast to Coast»-Fahrt fand nie statt. Sie wurde aus Sicherheitsgründen immer wieder verschoben. 2019 hat sich Musk erneut zum Ziel gesetzt, dass seine Autos bis Ende Jahr selbstständig fahren und als Robotaxis vermietet werden können – Experten bezweifeln, dass es diesmal klappt.

500.000 Fahrzeuge

Das magere Produktionsvolumen von Tesla ist schon lange ein Problem für den Autobauer. Da hilft es nicht, dass Musk viel mehr verspricht, als er halten kann: 2018 werde Tesla insgesamt 500.000 Fahrzeuge produzieren, hieß es 2016 in einem Brief von CEO Elon Musk und CFO Jason Wheeler an Investoren. Diese Zahl erreichte Tesla nicht einmal annähernd: Der Autobauer stellte mit rund 250.000 Teslas gerade einmal die Hälfte der prognostizierten Fahrzeuge her.

Maßenentlassungen

Im Sommer 2018 strich Tesla 9 Prozent der Arbeitsplätze – etwa 4000 Jobs. «Wir treffen diese schwere Entscheidung jetzt, damit wir das nie wieder tun müssen», erklärte der CEO die Maßenentlassungen in einem Schreiben an die Angestellten. Doch die verbleibenden Tesla-Mitarbeiter waren nicht in Sicherheit: Bereits ein halbes Jahr später kam die nächste Entlassungswelle. Im Januar 2019 verkündete der Autobauer einen weiteren Abbau von 7 Prozent der Vollzeitstellen – das traf weitere 3000 Mitarbeiter.

Günstiges Solardach

Als Elon Musk 2016 die Solardach-Ziegel von Tesla vorstellte, beschrieb er das Angebot als «ein Dach, das besser aussieht als ein normales, doppelt so lange hält, weniger kostet und auch noch Elektrizität generiert». Der Haken: Beispielrechnungen zeigen, dass das Tesla-Dach um ein Vielfaches teurer ist als ein herkömmliches. Selbst wenn man auf ein klassisches Teerdach mit Schindeln eine Photovoltaik-Anlage eines anderen Herstellers baut, wäre das immer noch ein Drittel günstiger, als wenn man auf Tesla setzt. Dazu kommt, dass die Tesla-Ziegel weniger Strom generieren als herkömmliche Panels.

Börsenaustritt

Es war eigentlich eher eine Ankündigung als ein Versprechen: Im August 2018 schrieb Elon Musk auf Twitter, er habe die Finanzierung für Teslas Börsenaustritt gesichert. Wie sich herausstellte, war das aber gar nicht der Fall – die US-Börsenaufsicht warf Musk deswegen Betrug vor. Daraufhin verlor der Tesla-CEO seinen Posten als Vorstandsvorsitzender beim Autobauer. Die Firma ist weiterhin an der US-Börse gelistet.

(L'essentiel)