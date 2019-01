Vor 20 Jahren wurde der Euro eingeführt

Der Euro feiert einen runden Geburtstag: Am 1. Januar 2019 wird die Währung 20 Jahre alt. Nach jahrzehntelangen Verhandlungen wurde sie am 1. Januar 1999 in elf Ländern der EU, darunter auch Luxemburg, eingeführt. «Ich erinnere mich an die schwierigen Verhandlungen», sagt der Präsident der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker, «Ich bin überzeugt davon, dass diese Unterschrift (für die Einführung des Euros, Anm.) die wichtigste meines Lebens war», fügt der Luxemburger hinzu. Er glaube, dass der Euro es ermöglicht habe, «die Rolle Europas in der Welt und die Zukunft ihrer Bürger» zu festigen.

Der Euro, der zunächst nur als sogenanntes Buchgeld im Bankwesen genutzt wurde, wurde im Januar 2002 dann als Bargeld eingeführt. 340 Millionen EU-Bürger aus 19 Ländern hatten ab diesem Datum die gleiche Währung. «Der Euro ist die zweitwichtigste internationale Währung, etwa 60 Länder nutzen ihn direkt oder indirekt», so die Europäische Kommission in einer Mitteilung zum Jahrestag.

Im Schnitt recht beliebt

«Im Europa der 1990er Jahre war es wirtschaftlich gesehen am wichtigsten, dem Binnenmarkt eine einheitliche Währung zur Verfügung zu stellen, um große Wechselkursschwankungen zwischen den Ländern zu beenden und das wiedervereinigte Deutschland politisch an Westeuropa zu binden», erklärt Ökonom Gilles Moec von der Bank of America Merrill Lynch.

Laut einer im November von der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlichten Umfrage glauben im Schnitt 74 Prozent der EU-Bürger, dass die gemeinsame Währung der EU zugute kommt. 64 Prozent glauben, dass auch ihr eigenes Land vom Euro profitiert. Im Schnitt ist der Euro heute also recht beliebt, dennoch gehen auch an ihm die anti-europäischen Gedanken nicht spurlos vorbei, zumal das Bild des inflationären Euros nach wie vor an ihm klebe, so hieß es in der Mitteilung der Europäischen Kommission.

