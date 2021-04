Bei Amazon pinkeln die Fahrer in Flaschen

Die Arbeitsbedingungen bei Amazon sind berüchtigt. Mitarbeitende und Gewerkschaften machen regelmäßig mit Streiks auf tiefe Löhne und permanenten Arbeitsstress aufmerksam. Der neue Amazon-Chef wollte deshalb das Image des Versandhändlers aufpolieren und sagte: «Wir bieten tatsächlich einen fortschrittlichen Arbeitsplatz. Wir sind wie der Bernie Sanders der Arbeitgeber.»

Das kam auf Twitter nicht gut an. Mit den großen Tönen bot der Amazon-Chef Kritikern eine Steilvorlage. Der US-Kongressabgeordnete Mark Pocan aus Wisconsin twitterte etwa: «Wenn man Arbeitern 15 Dollar pro Stunde zahlt, ist man kein ‹fortschrittlicher Arbeitsplatz›, wenn man Gewerkschaften zerschlägt und Arbeiter in Wasserflaschen urinieren lässt.»

Die PR-Abteilung des Versandhändlers antwortete dem Politiker umgehend – und wies die Pinkel-Story zurück. «Sie glauben doch nicht wirklich an die Sache mit dem Pinkeln in Flaschen, oder? Wenn das wahr wäre, würde niemand für uns arbeiten», heißt es in einem Tweet.

Amazon rudert zurück

Doch Amazon hat die Rechnung ohne ihre Lieferkuriere gemacht, um die es ja schließlich geht. Zahlreich meldeten sie sich zu Wort und bestätigten, dass sie im Arbeitsstress durchaus schon eine Flasche fürs Pinkeln genutzt hätten, wie «Reuters» berichtet.

Nun musste Amazon zurückrudern und bestätigte in einem Blog das Ekel-Problem. Die Firma schreibt: «Wir wissen, dass Fahrer wegen des Verkehrs oder auf ländlichen Routen Schwierigkeiten haben können, Toiletten zu finden. Dies war besonders der Fall während Covid, als viele öffentliche Toiletten geschlossen wurden.»

Amazon schießt ein Eigengoal

Amazon wolle das Problem lösen, wisse aber noch nicht wie. Gleichzeitig bat das Milliarden-Unternehmen beim US-Abgeordneten um Entschuldigung. Man habe ein «Eigengoal» geschossen, als man seine Andeutung zurückwies und fügte hinzu, die vorige Antwort habe sich nur auf Mitarbeiter in den Lagerhäusern und in den Zentren bezogen. Dort gebe es jeweils Dutzende Toiletten und die Mitarbeiter könnten sich jederzeit vom Arbeitsplatz entfernen.

Pocans Antwort auf die Bitte um Entschuldigung begann mit einem Seufzer. Er schrieb: «Hier geht es nicht um mich, hier geht es um Ihre Arbeiter - die Sie nicht mit genügend Respekt und Würde behandeln.» Amazon solle die unzureichenden Arbeitsbedingungen anerkennen, die das Unternehmen für alle seine Angestellten geschaffen habe und in Ordnung bringen.

Außerdem forderte der Kongressabgeordnete Pocan, dass sich die Mitarbeitenden von Amazon ohne Einmischung gewerkschaftlich organisieren können. Das wäre ein Novum für die Amazon-Mitarbeitenden in den USA (siehe Box). Eine Antwort von Amazon blieb darauf bisher aus.

