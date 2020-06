Boeing will mit der 737 Max auf die Zielgerade

Seit März 2019 steht die Boeing 737 MAX nach zwei tödlichen Abstürzen am Boden. Das weltweit erzwungene Grounding, was denn amerikanischen Flugzeugbauer in eine tiefe Krise manövriert hat, sollte eigentlich nur wenige Wochen dauern, in denen Boeing technische Probleme überarbeiten wollte. Über ein Jahr später peilt man in Seattle nun die Abnahmeflüge für die amerikanische Flugsicherheitsbehörde FAA für Ende Juni/Anfang Juli an, wie das Branchenportal aero.de berichtet.

Der Flugzeugbauer habe «umfangreiche Neuprogrammierungen der Systeme vorgenommen und zusätzliche Absicherungen eingebaut», so der Artikel, der sich auf Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg beruft.

Ab August könnte der Kurz- und Mittelstrecken-Jet dann wieder fliegen, der für die Bilanz von Boeing so wichtig ist.

(dm/L'essentiel)