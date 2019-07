Trump giftelt gegen französischen Wein

Artikel per Mail weiterempfehlen

Trotz erneuter Drohungen der US-Regierung mit Strafzöllen will Frankreich an seiner neuen Digitalsteuer für große Internetkonzerne festhalten. «Frankreich wird seine nationalen Entscheidungen umsetzen», sagte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Freitag. Die sogenannte «Gafa-Steuer» betrifft vor allem US-Konzerne wie Google, Amazon, Facebook und Apple.

US-Präsident Donald Trump hatte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron wegen der neuen Steuer «Dummheit» vorgeworfen.

Die Sache mit dem Saft aus Trauben

Trump kündigte auf Twitter «erhebliche Gegenmaßnahmen» an. Wenn irgendjemand die großen Internetkonzerne besteuern sollte, «dann sollte es ihr Heimatland sein, die USA», schrieb Trump. Der US-Präsident deutete als Reaktion die Einführung von Strafzöllen auf französischen Wein an. «Ich habe immer gesagt, dass amerikanischer Wein besser ist als französischer!», schrieb der US-Präsident, der in der Vergangenheit erklärt hatte, keinen Alkohol zu trinken.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron's foolishness shortly. I've always said American wine is better than French wine!– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019

Wenig später erklärte er aus dem Oval Office, auf welche Technik er für seine Beurteilung zurückgreift: «Ich trinke keinen Wein. Ich mag einfach nicht, wie er aussieht», erläuterte der US-Präsident.

Diskriminierung

Bereits im Juni hatte Trump mit höheren Zöllen auf Wein aus Frankreich gedroht. US-Winzer hätten sich bei ihm über den schwierigen europäischen Markt beklagt, sagte Trump im Sender CNBC. «Das ist nicht fair. Wir werden etwas dagegen unternehmen», kündigte Trump damals an.

Das Parlament in Paris hatte die «Gafa-Steuer» Anfang Juni besiegelt. Der Name steht für Google, Amazon, Facebook und Apple – US-Internetkonzerne, die in Europa kaum Steuern zahlen, da sie dort oft nicht mit Filialen physisch präsent sind. Die US-Regierung betrachtet die Steuer als «Diskriminierung» von amerikanischen Firmen.

(L'essentiel/fal/roy/afp)