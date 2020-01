Ghosn soll im Kontrabass-​​Koffer geflohen sein

Ende Jahr meldete sich der ehemalige Renault- und Nissan-Chef Carlos Ghosn trotz Hausarrest in Japan plötzlich aus dem Libanon. Wie er ohne Genehmigung der japanischen Behörden das Land verlassen konnte, verriet er nicht. Nun berichtet der libanesische Fernsehsender, Ghosn sei in einem Instrumentenkoffer geflohen. Interpol hat daraufhin einen Haftbefehl für Ghosn ausgestellt, wie Reuters schreibt.

Die Fluchtplan klingt abenteuerlich: Ghosn soll eine Gruppe von Musikern für eine Aufführung in seinem Haus in Tokio angeheuert haben, wie BBC schreibt. Darunter mischten sich mehrere von Ghosns Helfer. Nach dem Konzert packten sie den 1,67 Meter großen Ghosn in einen Kontrabass-Koffer und transportierten den ehemaligen Top-Manager zum Flughafen.

Von dort ging die Reise für den 65-Jährigen per Privatjet in die Türkei und danach in den Libanon. Die Planung der Aktion soll mehrere Wochen oder Monate gedauert haben. Eine offizielle Bestätigung für die Geschichte gibt es allerdings nicht – Ghosns Frau Carole, die laut den Berichten selbst an der Planung und Durchführung beteiligt gewesen ist, dementiert sie. Eine andere Erklärung bietet die 54-Jährige jedoch nicht.

Anwälte halten Ghosns Pässe

Offen ist auch, wie Ghosn überhaupt ausreisen konnte. Denn seine Pässe – Ghosn hat die brasiliansiche, französische und libanesische Staatsbürgerschaft – waren im Besitz seiner Rechtsanwälte. Es ist allerdings denkbar, dass Ghosn Duplikate hatte. Andere Quellen spekulieren, dass der Ex-Manager mit gefälschten Dokumenten gereist ist.

Der Hauptanwalt von Ghosn zeigte sich überrascht von der Nachricht der plötzlichen Ausreise seines Mandanten. «Wir wurden davon völlig überrascht, ich bin sprachlos», sagte Junichiro Hironaka kürzlich vor Journalisten in Tokio.

Es wäre nicht das erste Mal, dass sich Ghosn von Hollywoodfilmen inspirieren ließ: Im vergangenen Jahr versuchte er sich in einer Verkleidung an den Medien vorbeizuschleichen. Er schlüpfte in das Outfit eines Bauarbeiters – wurde allerdings trotzdem erkannt.

Kein Auslieferungsabkommen

Der japanische öffentliche Sender NHK zitierte einen Mitarbeiter des dortigen Außenministeriums mit den Worten, Ghosn habe das Land nicht verlassen sollen: «Hätten wir vorab davon gewusst, hätten wir die zuständigen Strafverfolgungsbehörden informiert.» Aus dem Außenministerium in Tokio hieß es, Japans Regierung sei nun auf Hilfe der libanesischen Behörden angewiesen, da kein Auslieferungsabkommen mit dem Mittelmeerstaat bestehe.

Ghosn erklärte, er sei nicht «vor der Gerechtigkeit» geflüchtet, sondern aus einem Justizsystem, in welchem die Schuld des Beschuldigten vorausgesetzt und «elementare Menschenrechte verweigert» würden. Er war im November 2018 in Japan festgenommen worden. Die dortige Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem vor, Firmenkapital zweckentfremdet und private Verluste auf Nissan übertragen zu haben. Ghosn streitet alle Anschuldigungen ab.

(L'essentiel/rkn/sda)