Twitter-​​Chef Jack Dorsey gibt seinen CEO-​​Posten ab

Jack Dorsey, der Chef und Mitbegründer des Kurzbotschaftendienstes Twitter, will laut CNBC die Unternehmensführung abgeben. Der US-Sender berichtete am Montag unter Berufung auf anonyme Quellen, dass Dorsey von seinem Posten zurücktreten werde. Sein Nachfolger an der Spitze von Twitter wird Parag Agrawal, wie die Nachrichtenagentur AFP schreibt.

Nach einem Medienbericht über den Rücktritt sind die Aktien des Kurznachrichtendiensts am Montag gestiegen. Ihr Wert legte an der New Yorker Börse am Vormittag um mehr als zehn Prozent zu, bevor die Börse den Handel mit den Papieren aussetzte. Twitter reagierte auf eine entsprechende Anfrage der Nachrichtenagentur AP zunächst nicht. Am Sonntag twitterte Dorsey: «Ich liebe Twitter.»

Dorsey hatte Twitter 2006 gemeinsam mit mehreren Mitstreitern gegründet. Er gab 2008 die Leitung des operativen Geschäfts ab, bevor er 2015 an die Unternehmensspitze zurückkehrte. 2009 gründete Dorsey außerdem den Bezahldienst Square. Der 45-jährige Multimilliardär ist heute Chef beider Unternehmen, was für Kritik bei Anteilseignern sorgt. Das Magazin «Forbes» schätzt sein Vermögen auf 11,8 Milliarden US-Dollar. Umgerechnet sind das etwa 10,91 Milliarden Euro.

(L'essentiel/AFP/DPA/mur)