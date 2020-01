Investitionsbank soll mehr für das Klima tun

Frankreich fordert, dass die Europäische Investitionsbank (EIB) eine Summe in Höhe von zehn Milliarden Euro aufnimmt, um klimafreundliche Projekte zu finanzieren. Das erklärte der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Dienstag. «Frankreich schlägt eine Kapitalerhöhung der EIB vor, um ihre Fähigkeit zur Finanzierung von Umweltprojekten zu verbessern», sagte Le Maire.

«Wir wollen, dass diese Kapitalerhöhung zehn Milliarden Euro beträgt und wir wollen, dass sie 2020 abgeschlossen wird», fügte er hinzu. Die Europäische Investitionsbank mit Sitz in Luxemburg ist die Bank der Europäischen Union. Ihre neue, im November letzten Jahres festgelegte Investitionspolitik räumt dem Kampf gegen die globale Erwärmung und der nachhaltigen Entwicklung Priorität ein, wobei in zehn Jahren eine Billion Euro in diesem Bereich freigegeben werden sollen.

Die EIB hat außerdem beschlossen, die Finanzierung von Projekten für fossile Brennstoffe ab 2022 einzustellen.

(L'essentiel/afp)