Louis Vuitton produziert jetzt Gratis-​​Desinfektion

Ungewöhnliche Zeiten verlangen ungewöhnliche Maßnahmen - und die ergreift der Mutterkonzern von Louis Vuitton, LVMH. Wie man in einem Pressetext mitteilte, wird ab Montag in den Produktionsanlagen für Parfüms und Kosmetik auf Handdesinfektion umgestellt.

Die «hydroalkoholischen Gele» werden anschließend kostenlos an medizinische Einrichtungen in ganz Frankreich geliefert. Desinfektionsmittel gehören mittlerweile auch in vielen Krankenhäusern zur Mangelware und werden dringend im Kampf gegen den Corona-Virus benötigt.

Ein Schritt, den viele Twitter-User begrüßen. «Ich hoffe, mehr Unternehmen folgen diesem Beispiel. Bravo!», schreibt einer.

.@lvmh is devoting the production facilities of its perfume and cosmetics division to making large quantities of hand sanitizer to be delivered free to medical facilities in France for as long as necessary.— Vanessa Friedman (@VVFriedman) March 15, 2020

Auch der Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen werde dringend benötigte Desinfektionsmittel zur Haut- und Flächendesinfektion herstellen. Sie sei froh, dass BASF in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium diese Möglichkeit schaffen konnte, sagte die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Die Desinfektionsmittel würden vorrangig im medizinischen und pflegerischen Bereich in Rheinland-Pfalz zum Einsatz kommen.

(L'essentiel)