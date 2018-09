Größter Flughafen der Welt öffnet im Oktober

Artikel per Mail weiterempfehlen

200 Millionen Passagiere pro Jahr, eine Fläche von 7650 Hektaren, 250 Flug­linien, die über 300 Destinationen anfliegen: Istanbuls neuer Flughafen soll der größte der Welt werden. Die Inbetriebnahme ist für den 29. Oktober vorgesehen, dem 95. Jahrestag der Republikgründung. Zu diesem Zeitpunkt, dem Ende der ersten Bauphase, werden drei Start- und Landebahnen und ein Terminal mit einer Kapazität für 90 Millionen Passagiere eröffnet.

Bis 2028 sollen dann drei weitere Pisten dazukommen und die Kapazität auf 200 Millionen Passagiere steigen. Zum Vergleich: Über den Flughafen Zürich ­reisten letztes Jahr knapp 30 Millionen Passagiere. Auch die Bauzeit bricht alle Rekorde: In nur vier Jahren wurde der dritte Istanbuler Flughafen gebaut.

Tödliche Unfälle auf der Baustelle

Bauarbeiter und Umwelt sind die Leidtragenden. In einem Bericht der Zeitung «Cumhuriyet» vom Februar ist von 400 Arbeitern die Rede, die durch Unfälle auf der Baustelle ums Leben gekommen sein sollen. Das Arbeitsministerium wies die Vorwürfe jedoch zurück und gab an, dass 27 Arbeiter gestorben seien. Die Familien der Todesopfer sollen mit Zahlungen daran gehindert worden sein, sich an die Medien zu wenden, berichtete «Cumhuriyet».

Türkische Umweltschützer hatten vergeblich gegen den Neubau protestiert. Im Norden standen die letzten intakten Wälder Istanbuls. Viele Bauern wurden zwangsenteignet. Für den Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan ist der Flughafen ein Prestigeprojekt. Noch unklar ist, wie er heißen wird. Normalerweise werden Flughäfen in der Türkei nach nationalen Persönlichkeiten benannt. Recep Tayyip Erdogan International Airport, also? Alles andere wäre eine Überraschung.

(L'essentiel/hüt)