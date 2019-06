Car Avenue expandiert in Leudelingen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Gewerbegebiet «Am Bann» in Leudelingen feierte der Autohandel Car Avenue am Dienstag die Grundsteinlegung für sein neues Verkaufszentrum. Ab September 2020 sollen dort auf vier Etagen und 20.000 Quadratmetern Automobile der Marken Peugeot, Citroën und DS ausgestellt und verkauft werden. In dem neuen Zentrum werden Peugeot Strassen und Citroën/DS von der Cloche d'Or zusammengefasst.

Das Ziel des Unternehmens ist es, am neuen Standort 3600 Neufahrzeuge und mehr als 1000 Gebrauchtwagen pro Jahr zu verkaufen, der Umsatz soll rund 120 Millionen Euro betragen. Nach der Übernahme der Autohändler Rodenbourg und Étoile sucht Car Avenue darüberhinaus nach einem weiterem neuen Standort im Süden des Landes. Dort sollen bis 2021 die Marken Peugeot und Citröen auf einer 7000 bis 10.000 Quadratmeter großen Verkaufsfläche angeboten werden.

Car Avenue ist derzeit mit zwölf Verkaufsstellen im Großherzogtum vertreten. Das Unternehmen erwirtschaftet 15 Prozent seines Gesamtumsatzes (etwa 1,5 Milliarden Euro) in Luxemburg.

(Mathieu Vacon/L´essentiel)