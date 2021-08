Adidas verkauft Reebok für 2,1 Milliarden Euro

Der Sportartikelhersteller Adidas verkauft Reebok an die Authentic Brands Group (ABG). Der Kaufpreis beläuft sich auf 2,1 Milliarden Euro. Dabei soll der Großteil des Kaufpreises in bar gezahlt werden, wie das Unternehmen mitteilt.

Der Verkauf soll im ersten Quartal 2022 stattfinden. Adidas will den Großteil des Barerlöses an seine Aktionäre ausschütten. Die im Dax notierte Aktie zog nach der Bekanntgabe des Verkaufs deutlich an und stieg am Donnerstag zeitweise von 305 auf rund 313 Euro.

Adidas zahlte noch 3,1 Milliarden Euro

Adidas hatte Reebok unter der Regie des damaligen Vorstandschefs und heutigen FC-Bayern-Präsidenten Herbert Hainer übernommen und dafür damals rund 3,1 Milliarden Euro bezahlt. In den 15 Jahren der Zusammenarbeit hatte die US-Marke jedoch nie den Beitrag zum Konzerngewinn leisten können.

Von Reebok hatte es seinerseits Klagen gegeben, Adidas entwickele die eigene Marke weiter und kümmere sich zu wenig um die Zweitmarke. Schon vor längerer Zeit hatte sich Adidas von kleineren Geschäftsteilen getrennt, die damals mit gekauft worden waren und hat dafür 0,4 Milliarden Euro eingenommen.

Reebok stand nun schon seit einer Weile zum Verkauf. In den vergangenen Monaten hatte sich ein bekannter Kreis von Bietern um Reebok bemüht, darunter die US-Basketball-Ikone Shaquille O' Neal.

(L'essentiel/AFP)