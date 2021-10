Dümmel verkauft sein Imperium an Kofler

Sie sitzen beide in der Jury der TV-Sendung «Höhle der Löwen» und schnappen sich gegenseitig Start-ups zum Investieren weg: Die Unternehmer Ralf Dümmel und Georg Kofler. Doch nun spannen die beiden Investoren in der Geschäftswelt zusammen.

Der 54-Jährige Dümmel hat sein Konsumgüter-Imperium an den 64-jährigen Kofler verkauft, wie diverse deutsche Medien am Dienstag berichten. Kofler soll mit seinem Unternehmen Social Chain für die DS Gruppe von Dümmel rund 220,5 Millionen Euro hingeblättert haben.

Neue Aufgaben für Dümmel

Dümmel erhält nun neue Aufgaben. Er wird in der neuen Firmenstruktur als Vorstand die Bereiche Produkt, Einkauf, Handelsmarketing, Logistik und Vertrieb verantworten. Seine DS Gruppe mit Sitz in Hamburg erwirtschaftet mit seinen 550 Mitarbeitenden in diesem Jahr voraussichtlich einen Umsatz von über 270 Millionen Euro.

Laut Berichten sei der Kaufpreis im Verhältnis zum Umsatz sehr gering. Daher werfe der Deal Fragen auf. Denn: Normalerweise liegt ein Übernahmepreis in der Branche um ein Vielfaches des Umsatzes darüber.

Die Social Chain von Georg Kofler möchte nun die neu erworbenen Produkte und Marken verstärkt über ihr Kerngebiet, die soziale Meiden, verkaufen. Dümmels Gruppe hat über 700 Marken und ist im Besitz von etlichen Patenten und eingetragenen Designs.

Börsengang erwartet

Beide Firmen zusammen peilen nun einen jährlichen Umsatz von 620 Millionen Euro an. Die Social Chain soll noch in diesem Jahr an die Frankfurter Börse gelistet werden. Der Kurs der Papiere sprang nach der Ankündigung der Übernahme um über zehn Prozent nach oben.

