Spuerkeess macht elf Filialen in Luxemburg dicht

Die Banque et Caisse d'Épargne de l'État verdichtet ihr Netz. Die BCEE hat gestern angekündigt, dass sie im Rahmen ihrer Strategie der «neuen Nähe» bis zum 27. März elf Standorte mit den nächstgelegenen Zweigstellen zusammenlegen wird. Belle-Étoile, Bridel, Colmar-Berg, Esch-Lallange, Hosingen, Larochette, Pommerloch, Réiserbann, Wasserbillig, Rümelingen und Rodingen werden mit benachbarten Niederlassungen zusammengelegt. Damit verbleiben 54 Spuerkeess-Filialen im ganzen Land.

Der Verwaltungsausschuss der Bank erklärte gegenüber L'essentiel «dass dies keine Kosteneinsparungsmaßnahme ist. Im Gegenteil, die abgezogenen Betriebskosten sind mehr als die Reinvestition in das Netzwerk, in das wir fünf bis sechs Millionen Euro pro Jahr investieren».

Das Management rechtfertigt die Schließungen mit der zunehmenden Nutzung digitaler Bankdienstleistungen. «Seit 2013 gab es einen Rückgang von 60 bis 65 Prozent bei den grundlegenden Transaktionen in den Filialen», so die Bank. Die 38 betroffenen Mitarbeiter werden im Netzwerk oder in der neuen papierlosen Filiale «Spuerkeess Direct» eingesetzt.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)