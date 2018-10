Doch keine Billig-​​US-​​Flüge ab Brüssel

Artikel per Mail weiterempfehlen

Erst Ende August berichtete L'essentiel über die Pläne von Primera Air, bald ab Brüssel die Ostküste der USA anzusteuern - mit Ticketpreisen ab 150 Euro. Nun scheinen sich sämtliche Hoffnungen auf Schnäppchen-Trips in die USA in Luft aufzulösen, da die dänische Airline knapp neun Monate vor Aufnahme der Brüssel-Verbindungen nach New York, Boston und Washington D.C. überraschend Insolvenz anmelden muss.

Abspringende Geldgeber, Auslieferungs-Verzögerungen bei Flugzeugen und mehrere Wartungs-Ausfälle seien der Grund für die Pleite, wie aero.de berichtet. Der Insolvenz-Meldung folgte umgehend das Ende des Flugbetriebes. Wie es für Kunden mit bereits gebuchten Tickets weitergeht, steht zur Zeit noch in den Sternen.

(dm/L'essentiel)