Logistikbranche setzt auf junge Fachkräfte

Die asbl Cluster for Logistics feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Gleichzeitig steht sie vor einer großen Herausforderung: «In den letzten Jahren gab es große Investitionen in die Infrastruktur», sagt Malik Zeniti, Direktor von Cluster for Logistics. Darunter zählen die multimodale Plattform in Bettemburg oder das Cargocenter am Findel. Die Branche profitiere nun von effizienten und modernen Werkzeugen, äußerte Zeniti. Jetzt müsse man aber auch qualifiziertes Personal in die Unternehmen bringen, damit diese sich weiter entwickeln könnten.

Cluster for Logistics hatte 2014 einen Abschluss für Sekundarschüler im Bereich Logistik geschaffen. Die Ausbildung, während der die Schüler drei Tage in Betrieben sind und zwei Tage in der Schule, dauert vier Jahre. Die ersten 15 Schüler werden im Juni ihren Abschluss machen. Das Profil der Absolventen ist sehr international, jeder von ihnen kann sich in mehreren Sprachen ausdrücken. Für die Zukunft erwartet man 30 Absolventen pro Jahr.

Mehr als 23.500 Arbeitsplätze

Im Hinblick auf eine Ausbildung in diesem Bereich hat die Universität Luxemburg 2017 in Zusammenarbeit mit dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) auch einen Master-Abschluss in Logistik geschaffen. Neben der Ausbildung arbeitet der Logistiksektor in Luxemburg an der Weiterentwicklung der Digitalisierung, um im Wettbewerb mit anderen Ländern mitzuhalten. «Wir helfen Start-Ups, ihre Vorschläge und Ideen zu veröffentlichen», sagt Zeniti.

Dieser Ansatz könne Unternehmen der Branche ermutigen, sich auf neue digitale Prozesse einzulassen. «Die Zukunft der Logistik hängt von einer intelligenten Datenverarbeitung ab.» Ziel sei es, Unternehmen Prognosen liefern zu können, um zu vermeiden, dass sie Lagerbestände an Produkten halten, die nicht in der erwarteten Zeit verbraucht werden. Der Logistiksektor in Luxemburg umfasst mehr als 12.500 direkte und 11.000 indirekte Arbeitsplätze.

(Olivier Loyens/L'essentiel)