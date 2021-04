Top-​​Beamter arbeitete auch für Greensill

Der Fall des insolventen Finanzdienstleisters Greensill Capital weitet sich in Großbritannien zum Lobby-Skandal aus. Wie britische Medien am Mittwoch berichteten, arbeitete ein führender Beamter des damaligen Premierministers David Cameron während parallel zum Staatsdienst auch für Greensill. Die «Times» zitierte den Mann, eine solche Doppelrolle sei «nicht ungewöhnlich». Bill Crothers war verantwortlich für Steuergelder in Höhe von 40 Milliarden Pfund (Euro) und für Beschaffung verantwortlich. Nachdem er aus dem Regierungsapparat ausschied, wurde er in Vollzeit Direktor von Greensill Capital.

Premierminister Boris Johnson hatte am Dienstag eine unabhängige Untersuchung eingeleitet, um Lobby-Vorwürfe gegen Cameron zu untersuchen. Er hatte im Frühling 2020 als Lobbyist für Greensill bei Finanzminister Rishi Sunak um Unterstützung geworben. Der Ex-Premier (2010 bis 2016) hat mittlerweile Fehler eingeräumt. Er betont aber, keine Regeln gebrochen zu haben. Am Mittwoch sollten die Abgeordneten in London abstimmen, ob sie in dem Fall auch eine parlamentarische Untersuchung einleiten.

Die Greensill-Gruppe wurde 2011 vom australischen Ex-Banker Lex Greensill gegründet und spielt eine wichtige Rolle bei der Finanzierung von Lieferketten. Das Unternehmen musste Insolvenz anmelden. Davon sind auch mehrere Dutzend Kommunen in Deutschland betroffen, die beim deutschen Ableger des Unternehmens, der Bremer Greensill-Bank, Geld angelegt hatten.

(L'essentiel/dpa)