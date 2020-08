Trump ruft zu Boykott von Goodyear auf

US-Präsident Donald Trump hat zum Boykott des amerikanischen Reifenherstellers Goodyear aufgerufen, weil die Firma seine Anhänger benachteilige. Die Firma habe Kopfbedeckungen mit seinem Slogan «Make America Great Again» verboten, schrieb der Präsident zur Begründung bei Twitter. Er wäre auch dafür, die Goodyear-Reifen bei seiner Präsidenten-Limousine durch Produkte eines anderen US-Herstellers zu ersetzen, sagte Trump später.

Auslöser für Trumps Vorgehen waren Medienberichte, wonach bei einer Schulung in einem Goodyear-Werk im Bundesstaat Kansas Bekleidung mit dem Slogan für «nicht akzeptabel» erklärt wurde. Trump hatte schon im Wahlkampf 2016 auf das «MAGA»-Versprechen gesetzt, Amerika zu alter Größe zurückzubringen.

Laut einem im Internet veröffentlichten Foto einer Präsentationsfolie mit Goodyear-Logo wurden dagegen Symbole der Bewegung «Black Lives Matter» erlaubt, die Polizei-Gewalt gegen Schwarzen anprangert, sowie die «Pride»-Zeichen für Toleranz gegenüber sexuellen Minderheiten. Nicht zugelassen waren dagegen Bekundungen zur Unterstützung der Gegenbewegungen «Blue Lives Matter», die die Polizei unterstützt, und «All Lives Matter», die argumentiert, dass Rassismus gegen Schwarze nicht speziell hervorgehoben werden sollte.

Don’t buy GOODYEAR TIRES - They announced a BAN ON MAGA HATS. Get better tires for far less! (This is what the Radical Left Democrats do. Two can play the same game, and we have to start playing it now!).