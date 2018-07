«Investoren kehren zurück nach Luxemburg»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Luxemburgs Finanzplatz und Wirtschaft sind in den vergangenen viereinhalb Jahren auf Vordermann gebracht worden, erklärten am Dienstag Finanzminister Pierre Gramegna und der Abgeordnete André Bauler (beide DP) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Bauler und Gramegna nutzten den Anlass, um drei Monate vor den Parlamentswahlen im Oktober Bilanz über die geleistete Arbeit der Dreier-Koalition zu ziehen.

Seit Dezember 2013 und dem Regierungsantritt der DP «wurden unsere öffentlichen Finanzen aufgeräumt», lobte Pierre Gramegna. «Das beruhigt die Anleger und ermöglicht es uns, unsere Wirtschaft weiterzuentwickeln.»

Investoren kehren zurück

In der vorangegangenen Legislaturperiode war der Finanzplatz Luxemburg oft angegriffen worden, vor allem während der Luxleaks-Affäre. Um sich für die Zukunft vorzubereiten, musste man sich neu erfinden. «Mit elf Prozent der arbeitenden Bevölkerung, die in der heimischen Finanzbranche arbeiten, erwirtschaften wir 30 Prozent des luxemburgischen Bruttoinlandsprodukts», sagte Pierre Gramegna.

«Durch die Abschaffung des Bankgeheimnisses sind wir im Steuerbereich deutlich transparenter geworden. Wir mussten das tun, um weiterhin als Standort attraktiv zu bleiben. Unser Image hatte Kratzer bekommen, die Investoren kamen nicht mehr. Dank zahlreicher Gesetzesänderungen stellen wir jetzt fest, dass die Investoren wieder kommen.»

Steuerprobleme anpacken

Im gleichen Atemzug begrüßte der Finanzminister 30 neue Unternehmen in Luxemburg, die sich seit der Ankündigung der Ausstiegs von Großbritannien aus der Europäischen Union hier neu angesiedelt haben.

«Erst am Dienstag kündigte die Bank von Singapur die Eröffnung einer Tochtergesellschaft in Luxemburg an, um auf dem europäischen Binnenmarkt präsenter zu sein. Wir sind mit dieser Entwicklung sehr zufrieden, gerade auch weil unsere Entscheidungen im Jahr 2014 nicht überall positiv aufgenommen wurden», erinnerte sich Pierre Gramegna. Er wolle aber auch noch einmal vor den Wahlen klarstellen, dass es immer noch zu den Hauptzielen der Regierung zählt, Steuerprobleme anzupacken und eine Vereinfachung der Behördenwege herbeizuführen.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)