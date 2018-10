Ageas verkauft Cardif Lux Vie-​​Anteil an BNP

Der Versicherer BNP Paribas Cardif hat mit Ageas einen Vertrag über den Erwerb seiner 33,33 prozentigen Beteiligung an Cardif Lux Vie unterzeichnet. BNP wird mit 66,67 Prozent dadurch Mehrheitsaktionär der Cardif Lux Vie. Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2019 abgeschlossen werden.

Bis jetzt war die luxemburgische Versicherungsgesellschaft Cardif Lux Vie im Besitz von BNP Paribas Cardif (33,34 Prozent), Ageas (33,33 Prozent) und BGL BNP Paribas (33,33 Prozent). Sie vertreibt in erster Linie Spar- und Vorsorgeangebote für Privatpersonen und Unternehmen.

«Durch die Tranaktion stärkt BNP Paribas Cardif seine Position in Luxemburg und entwickelt das Geschäft in den Heimatmärkten (Frankreich, Italien und Luxemburg) weiter», heißt es in einer Erklärung. Im Jahr 2017 erzielte Cardif Lux Vie einen Umsatz von 2,8 Milliarden Euro und einen Gewinn von 52,9 Millionen Euro (vor Steuern). Der neue Mehrheitsaktionär BNP Paribas Cardif ist in 35 Ländern vertreten und bedient rund 100 Millionen Kunden. 2017 erzielte der Versicherungsgigant einen Umsatz von 29,7 Milliarden Euro.

