Kronospan beleuchtet 25.000 Haushalte mit Holz

Das Kronospan-Werk in Sassenheim an der A13 ist in den vergangenen Monaten stark angewachsen. Nach zwei Jahren Arbeit und Investitionen in Höhe von mehr als 330 Millionen Euro, steht nun das «Flaggschiff der neuen, umweltfreundlicheren Industrie», wie Wirtschaftsminister Étienne Schneider das Unternehmen am Mittwoch bei der offiziellen Vorstellung nannte.

Zwei Biomassekessel produzieren Energie, die in den Produktionskreislauf der Firma, aber auch ins Stromnetz fließt. «Die so erzeugte erneuerbare Energie entspricht dem Verbrauch von 25.000 Haushalten über ein Jahr. Sie reduziert die CO2-Belastung um den Ausstoß von 96.000 Autos», erklärte Schneider.

Produktion soll verdoppelt werden

Für den Minister ist dies ein Beispiel einer «Triple-Win-Situation», die dem Klima, der Volkswirtschaft und dem Unternehmen zugute kommt. Kurzfristig will Kronospan seine Produktion durch eine Fertigungslinie für Holzpaneele verdoppeln. Das Rohmaterial dafür kommt von Bäumen aus der Großregion, mit dem Endprodukt sollen Baumärkte und Möbelgeschäfte in ganz Europa beliefert werden. Von den 100 im Jahr 2017 angekündigten neuen Arbeitsplätzen, die durch Kronospan entstanden, sind 25 noch nicht besetzt.

«Die Transformation unserer Wirtschaft hin zu einer grünen Industrie wird einige Jahre dauern, aber wir sind auf dem richtigen Weg», sagte Schneider.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)