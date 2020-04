Fliegen wird immer sicherer

Die Sicherheitsbilanz der Luftfahrt wird immer besser, wie der Branchenverband Iata meldet. Nicht nur im Vergleich zum Vorjahr, sondern auch gegenüber dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre, gab es weniger Unfälle und weniger Todesopfer. Und das obwohl die Zahl der Flüge in den letzten vier Jahren um 25 Prozent auf 46,8 Millionen gestiegen ist, wie das Branchenportal aerotelegraph berichtet.

2019 starben 240 Menschen bei Flugzeugunglücken, 2018 waren es noch 523 gewesen. Lediglich 2017 war mit nur 19 Toten ein extremer Ausreißer. Ein großer Absturz genügt, um die Jahresstatistik nach unten zu ziehen. 2019 waren der Absturz der Boeing 737 Max der Ethiopian Airlines bei Addis Abeba und die Bruchlandung in Moskau-Sheremetyevo die Unfälle mit den meisten Opfern.

«Basierend auf dem Todesfallrisiko im Jahr 2019 könnte ein Passagier statistisch gesehen im Durchschnitt 535 Jahre lang jeden Tag einen Flug nehmen, bevor er einen Unfall mit Toten erlebt», so Iata-Generaldirektor Alexandre de Juniac. Daraus ergibt sich eine Unfallrate von 1,13 auf eine Million Flüge (2018: 1,36). In Europa gab es im vergangenen Jahr keine tödlichen Unfälle in der zivilen Passagierluftfahrt (Flugzeuge über 5,7 Tonnen Startgewicht).

(dm/L'essentiel)