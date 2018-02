Dow Jones verliert zeitweise mehr als 5 Prozent

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der US-Leitindex Dow Jones hat am Montag vorübergehend seine gesamten Zugewinne dieses Jahres eingebüßt. Er sank am Montag zeitweise um rund 1500 auf unter 24.000 Punkte, was einem Minus von etwa 5,6 Prozent entsprach.

Im Laufe des Tages erholte er sich wieder auf einen Verlust von 872 Punkten (minus 3,4 Prozent), womit er zu dem Zeitpunkt bei rund 24.651 Punkten stand.

Die Talfahrt der Börse hatte am Freitag begonnen. Investoren hatten Besorgnis vor Anzeichen für eine höhere Inflation und Zinssätze gezeigt.

(L'essentiel/bee)