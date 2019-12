«Einige Chefs sind am Steuer eingeschlafen»

Der Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), Werner Hoyer, hat am Sonntag die schleppende Reaktion der Industrieunternehmen auf den Klimawandel scharf kritisiert. In einem Interview, das am Montag in der deutschen Pressegruppe RND veröffentlicht werden soll, sagte der Chef der in der EU ansässigen Bank, er verstehe die Sorge um den Verlust von Arbeitsplätzen in den traditionellen Industrien.

«Aber es gibt einige Firmenchefs, die sich fragen sollten, ob sie nicht am Steuer ihrer Unternehmen eingeschlafen sind», sagte er und wies darauf hin, dass der Kampf gegen die globale Erwärmung Veränderungen unumgänglich macht. Insbesondere sagte er, die Autohersteller seien zu langsam gewesen, um von umweltschädlichen Verbrennungsmotoren auf saubere Elektroautos umzusteigen. Es war «vor 15 oder sogar 20 Jahren völlig klar», dass dieser Übergang «erhebliche Auswirkungen, insbesondere auf die Automobilhersteller, haben würde. Aber anstatt sich damit zu befassen, haben viele nicht reagiert und lieber abgewartet». Führende Unternehmen wie Volkswagen, Daimler und Continental haben den Verlust von zehntausenden von Arbeitsplätzen in den nächsten Jahren angekündigt.

Die Europäische Investitionsbank kündigte Mitte November an, dass sie ab 2022 keine Projekte für fossile Brennstoffe, einschließlich Gas, mehr unterstützen wird. Mit dieser neuen Politik wird insbesondere dem Aufruf der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, eine echte «Klimabank» zu werden, entsprochen. Die EIB plant außerdem, im nächsten Jahrzehnt bis zu 1 Billion Euro für Investitionen in den Bereichen Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung bereitzustellen.

(L'essentiel/afp)