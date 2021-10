NatWest-​​Bank droht 240 Millionen Pfund Strafe

Wegen Beihilfe zur Geldwäsche droht der britischen National Westminster Bank (NatWest) eine Strafe von bis zu 240 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 282 Millionen Euro). Das Geldinstitut räumte am Donnerstag Vorwürfe der britischen Finanzaufsicht ein. Es ist das erste Mal, dass eine britische Bank unter einem 2007 verabschiedeten Geldwäschegesetz angeklagt ist. Das Urteil soll spätestens am 8. Dezember veröffentlicht werden.

The case was brought by the Financial Conduct Authority (FCA) which alleged the bank failed to monitor suspect activity by a client that deposited about £365m in its accounts over five years, of which £264m was in cash. https://t.co/ldGcwaLEa7