Das größte Flugzeug der Welt steht vor dem Aus

«Wenn wir nicht ein Deal mit Emirates ausarbeiten können, gibt es keine andere Wahl, als das Programm einzustellen», sagte Airbus- Chefverkäufer John Leahy am Montag bei der Bilanzmedienkonferenz. Er deutete damit das Aus für den A380 an, das größte Serien-Passagierflugzeug der Welt.

Derzeit verhandelt Airbus noch mit Emirates über Neubestellungen. Emirates ist laut Leahy die einzige Airline, die in der Lage sei, jährlich sechs A380 für mindestens acht bis zehn Jahre zu ordern. Diese Zahl brauche Airbus, damit sich der Superjumbo rechne.

Bis zu 100.000 Dollar für Sitze

Der Super Jumbo galt einmal als das Nonplusultra der Luftfahrt. Als am 25. Oktober 2007 in Singapur der erste A380 abhob, kündigte Singapore Airlines den Erstflug als «eines der größten Ereignisse der Luftfahrtgeschichte» an.

Die Tickets waren so beliebt, dass sie zu Höchstpreisen versteigert wurden. Der Engländer Julian Hayward bezahlte 100.000 Dollar für die Sitze 1a und 1b.

An Passagierwünschen vorbei geplant

Kritik kam allerdings bald: Der Riensenvogel mit rund 850 Plätzen ist so groß, dass sich nur Flüge über die großen Hubs rechnen – doch die wenigsten Passagiere wollen Umwege machen.

Seit 2007 bestellten Fluggesellschaften mehr als 300 Maschinen des Typs. Seit Januar 2016 bleiben Bestellungen für den A380 jedoch aus.

Ein Blick in die Luxussuiten des A380 der Singapore Airlines:

Eine stürmische Landung des A380 in Düsseldorf am 5. Oktober 2017:

