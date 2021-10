Europa-​​Park erstmals durchgehend offen

Der Europa-Park wurde von der Pandemie hart getroffen. Über mehrere Monate musste der Vergnügungspark seine Tore schließen. Diese Umsatzeinbußen möchte der Park nun etwas wettmachen. Daher bleibt er zum ersten Mal in seiner Geschichte in der kalten Jahreszeit durchgehend geöffnet.

Zwischen der Halloween- und Wintersaison schiebt der Europa-Park den sogenannten «HALLOWinter» ein, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Somit bleibt der Europa-Park vom 8. bis 26. November täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Normalerweise blieb der Park in dieser Zeit zu und startete erst wieder zur Wintersaison. Diese geht in diesem Jahr am 27. November los und dauert bis zum und mit 9. Januar 2022.

Neue Hochbahn

Dass der Europa-Park nun erstmals auch während der Halloween-Zeit geöffnet hat, ist eine Folge der Corona-Pandemie. Die Saison des Parks soll so verlängert werden – und mehr Geld einspielen. «Mit HALLOWinter wollen wir den Besuchern noch mehr Möglichkeiten geben, den Europa-Park zu besuchen», teilt der Europa-Park mit.

Neues soll es auch in Sachen Mobilität geben. Wie der Europa-Park gegenüber der «Badischen Zeitung» bestätigt hat, soll eine neue Hochbahn den Wasserpark Rulantica und den Europa-Park verbinden. Die Bahn soll in einer Höhe von vier bis fünf Metern verlaufen und Rust vom Individualverkehr entlasten.

(L'essentiel/Dominic Benz)