Hallo Zukunft: Das Flugtaxi hebt erstmals ab

Na schau – geht ja! Eineinhalb Monate nach der offiziellen Vorstellung in Ingolstadt (Deutschland) ist der CityAirbus nun doch in die Luft gegangen, wenn auch nur ein paar Zentimeter.

Denn – Vertrauen ist gut, Misstrauen besser: Aus Sicherheitsgründen fixierten die Techniker am Airbus-Standort Donauwörth den ersten Prototypen des Flugtaxis mit Seilen am Boden. Der viersitzige, achtmotorige E-Copter soll frühestens 2025 einsatzfähig sein. Die Höchstflugdauer gibt Airbus mit 15 Minuten, die Höchstgeschwindigkeit mit 120 Stundenkilometern an.

(L'essentiel/red)