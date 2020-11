Elon Musk bestätigt «Starship»-​​Testflug

Bereits Anfang November rüstete sich das Raumfahrtunternehmen SpaceX für den Testflug der zukünftigen Mars-Rakete «Starship». Dieser sollte das Raumfahrzeug im Retro-Look in 15 Kilometer Höhe und anschließend wieder senkrecht auf die Erde zurück befördern. Nach einem fehlerhaften statischen Triebwerkstest, der beinahe in einem Totalverlust endete, mussten die Testvorbereitungen verschoben werden. Nun ist es wieder so weit.

Wie SpaceX-Chef Elon Musk auf Twitter verriet, ist der Test nach einem erneuten, diesmal erfolgreichen Triebwerkstest für diese Woche angesetzt. Wann genau, ist - wie immer bei SpaceX - unklar. Musk beziffert die Erfolgschancen des Unterfangens an der Südspitze von Texas auf 1:3.

Good Starship SN8 static fire! Aiming for first 15km / ~50k ft altitude flight next week. Goals are to test 3 engine ascent, body flaps, transition from main to header tanks & landing flip. — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2020

Für eine zukünftige Mars-Mission wird das «Starship» nochmal gewaltig wachsen. Die Rakete wird dafür auf eine imposante Startstufe gesetzt, mit der das Gesamtkonstrukt dann ganze 120 Meter in den Himmel ragt. Damit würde es dann auch die berühmte Mondflug-Rakete Saturn V überragen. Der Größenwahn spiegelt sich im früheren Projektnamen BFR wieder, was entweder für «Big Falcon Rocket» oder – wie man Elon Musk so kennt – auch für einen englischen Kraftausdruck zwischen «Big» und «Rocket» stehen könnte.

Wenn alles funktioniert, könnten die Aufgaben des «Starships» von Mond- und Marsflügen bis hin zu Hyperschallflügen zwischen den Erd-Kontinenten reichen. Ein erster unbemannter Mond-Flug ist für 2022 geplant, ein Jahr später soll der japanische Unternehmer Yusaku Maezawa mit dem «Starship» zum Mond fliegen. Ein Jahr später ist dann der Mars angepeilt, da 2024 ein besonderes günstiges Startfenster für die Reise zum roten Planten bietet.

(dm/L'essentiel)