Sinkende Preise verschieben Indexanpassung

Die Coronavirus-Krise hat die luxemburgische Wirtschaft schwer getroffen. Die wirschaftliche Entwicklung, die vor der Epidemie herrschte, wurde stark gedämpft, wenn nicht sogar völlig umgekehrt. Die Statistiker rechneten vor der Krise mit dem Fallen des Index im Oktober 2021. Die Grundlage für die Berechnung sind durch die in der Krise gesunkenen Verbraucherpreise hinfällig geworden.

Denn ohne Inflation gibt es auch keine Anpassung des Index. Der Verbraucherpreisindex an den die Luxemburger Löhne und Gehälter gebunden sind, ist im Mai 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozent gesunken, das teilte Statec am Montag in ihrer monatlichen Pressemitteilung mit. Besonders die sinkenden Preise für Mineralölprodukte hätten demnach zu diesem Rückgang beigetragen (-2,8 Prozent im Vergleich zum April).

Nächster Index erst 2022?

So ist der Heizölpreis um 13 Prozent eingebrochen, gleichzeitig ging der Preis für Diesel um 5,3 Prozent zurück. Der Benzinpreis hat zwar wieder leicht angezogen (+2.7 Prozent), das alleine reicht jedoch nicht, um den Trend umzukehren. Die Preise für Lebensmittel sind in der gleichen Zeit leicht gesunken. Für mobile Telefonie (+0,7 Prozent) und Friseurbesuche (+1,2 Prozent) mussten Kunden dagegen tiefer in die Tasche greifen. Auf das Jahr gerechnet ergibt sich unter dem Strich eine Inflationsrate von 0,2 Prozent im Vergleich zu 0,6 Prozent im Vorjahr.

Die Statistikexperten haben in ihrer Veröffentlichung kein Datum genannt, an dem die nächste Indextranche ausgelöst werden könnte. Unter den herrschenden Bedingungen könnte es allerdings bis Ende 2021 oder sogar Anfang 2022 dauern, bis die Voraussetzungen für die Indexanpassung erfüllt sind.

(th/L'essentiel)