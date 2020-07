BGL BNP Paribas hat eine neue Chefin

Béatrice Belorgey wird Chefin von BGL BNP Paribas. Wie die Bank am Freitagmorgen in einer Pressemitteilung bestätigte, tritt die 58-Jährige die Nachfolge von Geoffroy Bazin an, der am Donnerstag seinen Rücktritt verkündet hat. Die Französin übernimmt somit den Vorsitz des Exekutivausschusses von BGL BNP Paribas und wird Landesleiterin der Gruppe in Luxemburg. Seit 1986 ist Belorgey für die BNP Paribas tätig, seit 2013 leitet sie das Privatkundengeschäft von BNP Paribas in Frankreich.

Die Pressemitteilung über die Gründe für den Weggang des 57-jährigen Bazin, der seit 2018 an der Spitze der Bank stand, liest sich knapp: In der Pressemitteilung heißt es: «Béatrice Belorgey tritt die Nachfolge von Geoffroy Bazin an, der zurückgetreten ist, um seiner Karriere eine neue Richtung zu geben».

Béatrice Belorgey wurde am Donnerstag vom Verwaltungsrat ernannt. Die Entscheidung muss noch von den nationalen und europäischen Regulierungsbehörden validiert werden. BGL BNP Paribas ist eine der führenden Bankinstitutionen in Luxemburg, mit 2375 Mitarbeitern im Großherzogtum Ende 2019. Die französische BNP Paribas-Gruppe ist in 71 Ländern mit fast 199.000 Mitarbeitern vertreten, davon 151.000 in Europa.

(jw/L'essentiel)