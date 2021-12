Weltweit über 4500 Flüge ausgefallen

Weltweit sind an den Weihnachtstagen mehr als 4500 Flüge ausgefallen. Allein rund ein Viertel der stornierten Flüge betraf die USA, wie Daten der Website Flightaware.com vom Freitagabend zeigten. Bis 21.30 Uhr am Freitag zeigte Flightaware.com weltweit 2325 entfallene Flüge an. Fast 11.000 weitere Flüge waren von Verspätungen betroffen.



Insgesamt 700 der ausgefallenen Flüge vom Heiligabend sollten in den USA starten oder an einem US-Flughafen landen. Die US-Fluggesellschaft United musste am Freitag und Samstag etwa 200 Flüge streichen – und damit rund zehn Prozent der vorgesehenen Flüge. «Der landesweite Anstieg bei den Omikron-Fällen in dieser Woche hatte direkte Auswirkungen auf unsere Besatzungen und die Menschen, die unseren Betrieb aufrechterhalten», erklärte die Airline.

Flugausfälle wegen Omikron aber auch wegen des Wetters



Die Fluggesellschaft Delta musste am Samstag mindestens 260 Flüge streichen – nach rund 170 Ausfällen am Freitag. Zur Begründung nannte die Airline sowohl die Omikron-Variante des Coronavirus als auch wetterbedingte Probleme. Bei Alaska Airlines mussten sich zahlreiche Mitarbeiter nach Corona-Kontakten in Selbstisolation begeben, elf Flüge wurden gestrichen.



Einer Schätzung des Verkehrsclubs American Automobile Association zufolge, hatten in den USA 109 Millionen Menschen geplant, zwischen dem 23. Dezember und dem 2. Januar zu verreisen. Dies waren 34 Prozent mehr als im Vorjahr. Die meisten der Reisen für die diesjährige Weihnachtszeit waren jedoch bereits vor dem Auftreten der Omikron-Variante gebucht worden.

