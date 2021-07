Nasa plant Raumstation im Mond-​​Orbit

Die Nasa will im Rahmen des Projektes Artemis zurück zum Mond und den Erdtrabanten weiter erforschen. Bereits ist klar, dass unter den nächsten Menschen auf dem Mond eine Frau und eine Person of Color sein werden. Doch damit nicht genug: Ein ständig bewohnter Außenposten in der Umlaufbahn des Mondes soll künftig dazu dienen, auch Expeditionen in die Tiefen des Alls und bis zum Mars vorzubereiten.

Die Pläne dafür werden immer konkreter. Nun hat die Nasa bekanntgeben, mit dem US-Rüstungs- und Raumfahrtunternehmen Northrop Grumman einen Vertrag zum Bau einer solchen Station abgeschlossen zu haben. Für 935 Millionen Dollar (855 Millionen Euro) soll sich der Konzern um den Bau der sogenannten Habitation and Logistics Outpost, kurz HALO, kümmern. Dort sollen Astronauten in einer Umlaufbahn um den Mond leben und forschen. Am entferntesten Punkt wäre HALO über 10.000 km von der Mondoberfläche entfernt, von der mondnächsten Position aus wären Flüge vom und zum Mond möglich.

Das Design von HALO soll sich am Raumfrachter Cygnus orientieren, der den Crews auf der internationalen Raumstation ISS jeweils Nachschub bringt. Geplant sind für HALO auch ein Solarantrieb namens PPE und Andockstellen für weitere Module, etwa für Erweiterungen von HALO sowie Versorgungsschiffe und Landefähren für die Mondoberfläche.

Elon Musks SpaceX übernimmt den Transport

Den Transport der nötigen Hardware für die Konstruktion des Wohmoduls soll eine Falcon-Heavy-Rakete des privaten Unternehmens SpaceX übernehmen. Auch die European Space Agency (ESA) ist am Projekt beteiligt: Wie Heise.de berichtet, wird die ESA ein Kommunikationssystem und ein Auftankmodul beisteuern. Insgesamt elf Länder stehen hinter den Artemis-Plänen, darunter etwa Belgien und Italien.

