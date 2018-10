Luxemburg ist AAA, Italien geht es an den Kragen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Rating-Agentur Standard & Poor's soll an diesem Freitag ihr Urteil über Italien bekannt geben, dessen Haushaltsentwurf am Dienstag von Brüssel abgelehnt wurde. Die oft kritisierten Rating-Agenturen beurteilen die Schuldenqualität der meisten Länder und Großunternehmen und beeinflussen die Märkte, die ihren Einschätzungen genau folgen. Die drei wichtigsten Agenturen kommen aus den USA: Moody's, Fitch Ratings und S&P Global, ehemals Standard and Poor's. Mit ihren Ratings üben sie starken Druck auf Regierungen und Unternehmen aus.

Jedes Rating wird mindestens einmal jährlich überprüft, aber zusätzlich auch immer dann, wenn die Agentur es für notwendig hält, wie im Falle Italiens. Wann immer es sich um ein wichtiges politisches, soziales oder wirtschaftliches Ereignis oder eine Akquisition, beispielsweise für den Privatsektor, handelt, nehmen sich die Agenturen das jeweilige Land nochmal vor. Die Herabstufung des Ratings wird von den Staaten, die gezwungen sind, dann mehr für den Schuldendienst zu zahlen, kritisiert. Je nach Rating der Agenturen schwanken die Zinssätze. Ein benachteiligtes Land ist oft gezwungen, in der Folge deutlich höhere Zinsen für die Anleihen zu zahlen.

Großer Einfluss auf Politik und Wirtschaft

Als die Finanzkrise 2008 Europa von Paris über Berlin bis Brüssel erschütterte, bezeichneten Politiker die plötzliche Verschlechterung von neun Ländern der Eurozone im Februar 2012 als «anormal», «unzeitgemäß» oder «verdächtig». Die Agenturen wurden bei vielen Gelegenheiten für ihre Rolle in Wirtschaftskrisen kritisiert. Wenn sie der Ansicht sind, dass eine Verschuldung unhaltbar wird, wirkt sich das Rating unmittelbar auf die Märkte aus und eine Regierung kann daher gezwungen sein, insbesondere die öffentlichen Ausgaben zu kürzen.

Aber ohne diese Bewertung, die grundsätzlich als glaubwürdig und unparteiisch gilt, würden viele Anleger den Kauf ihrer Anleihen ablehnen. Das Rating reicht von AAA (best) bis D (default). Der berühmte Triple A ist ein sehr exklusiver Club mit nur elf Mitgliedern, darunter Luxemburg, Deutschland, Dänemark, die Niederlande, Schweden, Norwegen, die Schweiz, Liechtenstein, Kanada, Australien und Singapur. Am anderen Ende der Skala sind Venezuela und Mosambik, die ihre Schulden laut Rating nicht zurückzahlen können.

(nc/L'essentiel/afp)