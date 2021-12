Shell zieht sich doch aus Cambo-​​Projekt zurück

Der Energieriese Shell zieht sich von seiner 30-Prozent-Beteiligung aus der Entwicklung eines umstrittenen Ölfelds im nördlichen Atlantik zurück. Die wirtschaftlichen Argumente für die Investition seien nicht stark genug, hieß es in einer Mitteilung des Konzerns am Donnerstagabend. Das als Cambo bezeichnete Projekt zur Erschließung eines Ölfelds am Meeresgrund westlich der Shetland-Inseln wird von Umweltschutzorganisationen seit langem heftig kritisiert.

Shell is out. This is the beginning of the end for Cambo.



But we won't rest until we totally #StopCambo and permits for new oil and gas are rejected.



Make sure you're with us for the next phase of this incredible people-powered campaign https://t.co/IGFfA3lySc — StopCambo (@StopCambo) December 2, 2021

Der Mehrheitsgesellschafter Siccar Point Energy zeigte sich enttäuscht, kündigte aber an, an dem Projekt festzuhalten. Man werde weiterhin mit den Anteilseignern und der Regierung zusammenarbeiten.

This is a significant moment in the fight against the Cambo oil field. It makes no environmental sense and now Shell are accepting it doesn’t make economic sense.



Ploughing on with business as usual on fossil fuels will kill off our chances of keeping 1.5 degrees alive. /1 — Ed Miliband (@Ed_Miliband) December 2, 2021

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace und die Labour-Opposition begrüßten den Rückzug von Shell hingegen. Das Projekt habe «ökologisch keinen Sinn und Shell akzeptiert nun, dass es auch ökonomisch keinen Sinn hat», sagte der umweltpolitische Sprecher von Labour, Ed Miliband.

(L'essentiel/dpa)