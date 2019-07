Luxemburger Arbeitgeber zahlen (fast) am meisten an Arbeitskosten in der EU, dies ergab der neue Arbeits- und Lohnstückkostenreport des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung aus Berlin. Das Großherzogtum zahlt demnach 40,4 Euro pro geleistete Arbeitsstunde in der Privatwirtschaft. Die Studie bezieht sich auf Zahlen aus 2018 von der europäischen Statistikbehörde Eurostat. Nur Dänemark zahlt mit 44,7 Euro mehr für seine Arbeitgeber.

Direkt hinter Luxemburg auf Platz 3 folgt Nachbar Belgien mit 40 Euro, Frankreich ist auf Rang 5 mit 36,5 Euro und Deutschland auf Rang 6 mit 35 Euro. Durchschnittlich werden im Euroraum 30,6 Euro gezahlt und in der Europäischen Union 27 Euro.

Zu den Arbeitskosten gehören der Bruttolohn, die Arbeitgeberanteile an den Sozialbeiträgen, die Aufwendungen für Aus- und Weiterbildungen sowie als Arbeitskosten geltende Steuern.

(sb/L'essentiel)