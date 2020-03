Sozialplan für 37 Mitarbeiter bei Mercedes Pay

Daimler verlässt mit seiner elektronischen Bezahl-Plattform Mercedes pay den Standort Luxemburg. Ein Sozialplan, der 37 Mitarbeiter betrifft, wurde am vergangenen Freitag zwischen der Daimler-Führung und Vertretern der ALEBA unterzeichnet. Das teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. «Der finanzielle Ausgleich berücksichtigt das Alter und die familiäre Situation jedes Mitarbeiters», so die Gewerkschaft weiter.

Auf Anfrage von L'essentiel wollte Daimler noch keine weiteren Details zum Sozialplan nennen.

Der Autobauer Daimler will die Kompetenzen im Bereich des sogenannten ePayment im Laufe der zweiten Jahreshälfte in Stuttgart und Berlin konzentrieren.

(L'essentiel)