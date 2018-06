CFL machten im Vorjahr weniger Gewinn

Die Bilanz der CFL-Gruppe für das Jahr 2017 weist einen Überschuss von zehn Millionen Euro aus. Allerdings lag der Nettogewinn der luxemburgischen Staatsbahn ein Jahr davor noch um 3,5 Millionen Euro höher. Die Zahl der beförderten Passagiere wuchs dafür weiter und liegt nunmehr bei 22,9 Millionen (plus 500.000 Personen). Das gab der Konzern am Montag bei einer Pressekonferenz bekannt.

«Je mehr wir unser Angebot ausbauen, desto mehr steigt auch die Nachfrage», erklärte Marc Wengler, Generaldirektor der CFL. «2017 haben wir die Anzahl der Züge erhöht, die Haltestelle Pfaffenthal und die Gare Howald wurden eröffnet. Die neue Seilbahn bringt jeden Tag 6000 Menschen auf den Kirchberg. Über eine Umfrage konnten wir kürzlich feststellen, dass neun Prozent unserer Passagiere Neukunden sind. Die große Herausforderung der kommenden Jahre ist es, die Überlastung des Netzes zu verringern und in die Infrastruktur zu investieren.»

404 neue Jobs

Trotz wachsender Passagierzahlen lief es 2017 finanziell nicht mehr ganz so gut wie 2016 für die CFL. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 3,5 Prozent auf 882,3 Millionen Euro. Ursache dafür ist das Frachtgeschäft. Die CFL-Tochter CFL multimodal verzeichnete einen Verlust von 13,9 Millionen Euro. «Das hat mit der neuen Infrastruktur in Bettemburg zu tun, die einiges an logistischem Aufwand benötigte.»

Insgesamt tätigte die Bahn 100 Millionen Euro an Investitionen (2016: 74,4 Millionen). Diese Mittel wurden hauptsächlich für neue Züge und für Investitionen in das Sicherheitssystem verwendet. Auch die Fertigstellung des Logistikterminals in Bettemburg verschlang einiges an Geld.

Mit mehr als 4500 Mitarbeitern ist die CFL der zweitgrößte Arbeitgeber des Landes. Im Vorjahr wurden 404 Stellen neu besetzt.

(L'essentiel)