WEF-​​Chef droht Davos wegen überrissener Preise

Der Wintersportort Davos ist ein teures Pflaster. Besonders während des World Economic Forum (WEF) schießen die Preise in die Höhe. Eine Woche in einer Drei-Zimmer-Wohnung kann dann schon mal 30’000 Euro kosten. Airbnb-Anbieter verdienen sich so eine goldene Nase.

WEF-Gründer Klaus Schwab schießt deshalb scharf gegen die Davoser. Er wolle die Geschäftemacherei mit dem Forum wie Ladenvermietungen zu horrenden Preisen nicht mehr sehen, sagte Schwab gegenüber der «Bilanz». «Wir erwarten dort mehr Engagement und Begeisterung», so Schwab.

Der WEF-Chef schließt nicht aus, dass Davos beim nächsten Anlass nicht mehr zum Zug kommt. Die Chance für Davos liege bei 40 bis 70 Prozent. Schon dieses Jahr hätte das WEF in Singapur stattfinden sollen, wurde dann aber wegen Corona ganz abgesagt. Wann und wo das Treffen 2022 stattfindet, ist derzeit noch offen.

Davos will sich bessern

Der Davoser Tourismusdirektor Reto Branschi zeigt Verständnis für die Kritik, die er schon lange kenne. «Leider standen in letzten Jahren immer weniger Wohnungen für die Mitarbeitenden des WEF zu fairen Preisen zur Verfügung», so Branschi.

Aber Davos habe jetzt die Chance, auf die Kritik zu antworten, und werde das auch tun. Arbeitsgruppen würden derzeit intensiv diskutieren, wie die Wohnungen günstiger werden könnten. Branschi sagt deshalb: «Ich gehe nicht davon aus, dass das WEF 2022 nicht mehr in Davos stattfindet außer aufgrund von Folgen der Corona-Pandemie.»

(L'essentiel/Fabian Pöschl)