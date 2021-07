Richard Branson erreicht in seinem Raumflieger das All

Der britische Unternehmer und Abenteurer Richard Branson ist am am Sonntag ins All geflogen. Der 70-jährige Milliardär nahm an einem Testflug seines Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic teilnehmen.

Virgin Galactic will ab dem kommenden Jahr zahlende Weltraumtouristen ins All bringen. Branson steht damit in Konkurrenz zum privaten Raumfahrtunternehmen Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Der reichste Mensch der Welt will seinerseits am 20. Juli in den Weltraum fliegen – als Passagier des ersten bemannten Flugs von Blue Origin.

